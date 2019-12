Forteto: i Comuni del Mugello chiedono la nomina del Commissario, la Lega commenta

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello condivide le preoccupazioni e gli auspici espressi dalle categorie produttive del territorio circa l'andamento della coop. Forteto.

L'Unione, conclusasi la vicenda giudiziaria, e ribadendo l'attenzione nell'assistenza alle vittime, auspica che il Governo proceda a completare la regolarizzazione e riorganizzazione della cooperativa dal punto di vista produttivo nonché dal punto di vista economico finanziario. A questo proposito reputa indispensabile la nomina di un commissario che si impegni ancor più verso la ripresa produttiva del Forteto, importante volano di sviluppo per l'economia mugellana.

Manuel Vescovi (Lega): "Se la maggioranza non trova accordo, la Commissione venga data alla Lega"

"E' veramente inaccettabile e pure sospetto-afferma il Senatore Manuel Vescovi della Lega-il fatto che ci sia stato ancora un rinvio all'inizio dei lavori della Commissione parlamentare sul Forteto, di cui faccio parte, assieme ad altri colleghi del mio partito." "Anche in questo caso, come su tante altre problematiche-prosegue il Senatore-Pd e 5Stelle non trovano un accordo su chi debba presiederla e quindi tutto è ancora indecorosamente fermo." "E' doveroso-precisa l'esponente leghista-che si faccia piena e definitiva luce su una tragica vicenda che, negli anni, ha coinvolto tanti bambini innocenti; è giusto ed urgente che si tolga quel velo di omertà che non ha fin qui permesso di stabilire in toto tutte le responsabilità, anche politiche, sulla nota e triste questione." "A questo punto-conclude seccamente Manuel Vescovi-se la maggioranza non riesce o peggio non vuole trovare un accordo sul nome di chi dovrà guidarla, la Presidenza della Commissione venga data, dunque, alla Lega, anche considerando che il tutto si è svolto in una zona dove il Pd imperversava e quindi occorre trovare un arbitro che sia neutrale. Se affidata a noi, siamo pronti, fin da subito, a calendarizzare velocemente i lavori.

