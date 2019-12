Gasolio rubato dai veicoli, camionista e 'fuggitivi' denunciati

Trovati con gasolio prelevato dai mezzi in sosta in un parcheggio di via Einstein a Campi Bisenzio. I due si sono allontanati su un Fiat Doblò bianco in direzione Prato ma i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a fermarli. Si tratta di un 35enne di origine albanese e residente a Montale e di una 32enne di origine bulgara residente a prato. Avevano portato via 150 litri di gasolio, per circa 220 euro di valore. I due si erano accordati con un camionista 45enne di Napoli per l'acquisto del gasolio. Il conducente è stato rintracciato a Piacenza dai carabinieri del comando, pensando di farla franca. Invece è stato denunciato per appropriazione indebita. Gli altri due per ricettazione, non essendo stati visti compiere attivamente il furto di gasolio.

