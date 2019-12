Inglese, natura, informatica: nuovi corsi a Castelfranco

Buoni propositi per il prossimo anno? Perché non iniziare il 2020 regalandosi nuove conoscenze e un’esperienza di arricchimento personale?

A gennaio 2020 partono nuovi corsi e laboratori di inglese, informatica, salute e ambiente organizzati dal Comune di Castelfranco in collaborazione con Fondazione Toscana Sostenibile e il supporto didattico e informatico di NKey srl di Santa Croce sull’Arno.

L’obiettivo è quello di contribuire a sensibilizzare la comunità verso tematiche ambientali e rafforzare alcune competenze di base in grado di stimolare l’inclusione sociale.

Ci sono ancora posti disponibili e la possibilità di iscrizione resta aperta tutto l’anno.

INGLESE

Tre diversi corsi per principianti, post principianti e livello intermedio, una serie di incontri di conversazione con madrelingua e un programma di propedeutica per bambini dai 5 agli 11 anni dove si impara giocando.

Castelfranco di Sotto

- Principianti Biblioteca, 10 incontri, da mercoledì 15 gennaio h. 18:15-19:45

- Post-principianti (avanzato) Biblioteca, 10 incontri, da lunedì 13 gennaio h. 19:00-20:30

- Pre-intermedio Biblioteca, 10 incontri, da mercoledì 15 gennaio h. 19:45-21:15

- Post-intermedio Biblioteca, 10 incontri, da lunedì 13 gennaio h. 20:30-22:00

- Conversazione Biblioteca, 10 incontri, da martedì 4 febbraio h.19:30-20:30

- Bambini Villa Cavallini, 4 incontri, da sabato 11 gennaio h. 11:30-13:00

Orentano

- Principianti Biblioteca, 15 incontri, da mercoledì 08 gennaio h. 18:30-19:30

- Post-principianti Biblioteca, 15 incontri, da mercoledì 08 gennaio h. 19:30-20:30

- Intermedio Biblioteca, 10 incontri, da giovedì 09 gennaio h. 18:45-20:15

- Conversazione Biblioteca, 10 incontri, da giovedì 09 gennaio h. 20:15-21:15

- Bambini Biblioteca, 4 incontri, da mercoledì 08 gennaio h. 17:00-18:30

Contributo richiesto € 50 per i corsi adulti e € 35 per i corsi bambini

INFORMATICA

Due corsi di informatica (PC e smartphone) per imparare ad utilizzare i supporti informatici in tutte quelle azioni che rendono più semplice la vita quotidiana. I ragazzi della scuola media verranno coinvolti in questa esperienza: saranno loro i tutor che aiuteranno zii, nonni, genitori a prendere dimestichezza con i supporti informatici, affiancando i docenti veri e propri.

Scuole Medie Castelfranco di Sotto

- Smart Family Mobile 5 incontri, da martedì 03 marzo h. 15:00-16:30

- Smart Family PC 8 incontri, da martedì 03 marzo h. 16:30-18:00

Biblioteca Orentano

- Smart Family Mobile 5 incontri, da giovedì 05 marzo h. 15:00-16:30

- Smart Family PC 8 incontri, da giovedì 05 marzo h. 16:30-18:00

Contributo richiesto € 38 per il corso Mobile e € 50 per il corso PC solo per i partecipanti adulti.

NATURA AMICA

Biblioteca comunale Castelfranco di Sotto

- Meglio star meglio venerdì 17 e 24 gennaio h.21 -22:30

- Capire il cambiamento climatico venerdì 31 gennaio e 7 febbraio h.21 -22:30

- L’economia circolare intorno a noi venerdì 14 e 21 febbraio h.21 -22:30

- La primavera: un nuovo inizio venerdì 6 e 13 marzo h.21 -22:30

- Funghi medicinali venerdì 27 marzo e 3 aprile h.21 -22:30

Contributo richiesto € 8,00 per ciascun corso.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul sito www.academynkey.it o direttamente nei giorni 07/01/2020 presso la Biblioteca di Castelfranco e 08/01/2020 presso la Biblioteca di Orentano.

L’iscrizione è ritenuta valida solo a pagamento ricevuto.

È possibile pagare direttamente nei giorni 07 e 08 gennaio rispettivamente presso la biblioteca di Castelfranco e quella di Orentano dalle 17 alle 19 oppure dal lunedì al venerdì in orario di ufficio presso la sede di NKey srl via Pacinotti 2 a Santa Croce sull’Arno.

Oppure tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione Toscana Sostenibile Onlus IBAN IT 85 G 06300 24801 CC1130200583 indicando nella causale: CORSI FTS – nome e cognome - titolo e luogo del corso.

Info:

- tutte le informazioni su www.academynkey.it

- presso l’Informagiovani di Castelfranco tel 0571-487250

- chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 393 1914422 Carla Sabatini

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

