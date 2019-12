Inverno caldo, temperature fuori dalla norma ancora fino a fine 2019

Sembra anche a voi che questo inverno sia tornato eccessivamente caldo? Così è, come confermato dal meteorologo Gordon Baldacci. Le minime sono di ben 10 gradi superiori alla media del mese di dicembre, le massime 'solo' di 5 gradi. La percezione dell'arrivo del gelo invernale della scorsa settimana era, appunto, una sensazione. Non eravamo, in quel periodo, lontani dalle temperature che ci sono nella seconda decade mese di dicembre. Lo sbalzo dalle temperature fuori norma al vero freddo ci ha dato una sensazione di vero gelo.

Il fenomeno che stiamo vivendo si può spiegare con un vortice polare lontano dall'Italia e dal Mediterraneo, determinando così che l'aria della depressione dell'Islanda arrivi ma con temperature più alte. L'aria più calda e umida che arriva dall'Africa fa il suo, facendo somigliare il dicembre più autunnale che invernale.

Per le previsioni a lungo termine, spiega ancora Baldacci, non sappiamo quando potrà tornare un inverno con i suoi connotati. Ci sono delle indicazioni per l'inizio dell'anno che riporteranno l'inverno nei rigidi ranghi, ma vanno prese con le pinze. Avremo un rientro nelle temperature minime a partire da lunedì 23, ma le massime faranno lo stesso solo entro la fine dell'anno.

Elia Billero

Tutte le notizie di Toscana