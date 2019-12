Istituto Marangoni a Pitti Uomo 2020 con Subverted Codes: connubio arte-moda

In occasione di Pitti Immagine Uomo, in programma dal 7 al 10 gennaio 2020, Istituto Marangoni Firenze invita ad una riflessione dedicata all’incontro tra arte e moda: due universi da sempre oggetto di una contaminazione costante, e che costituiscono il cuore della proposta culturale offerta dalla scuola di via de’ Tornabuoni.

L’evento Subverted Codes, che prevede una talk e un’installazione video realizzata dai migliori talenti di Istituto Marangoni Firenze, stimolerà gli ospiti a percorrere questo affascinante territorio di incontro tra le due discipline che è oggi più che mai capace di sorprendere. L’8 gennaio, alle 15.30, presso la sala Dual del Museo Novecento, all'interno dell'antico Spedale delle Leopoldine in Piazza Santa Maria Novella, è in programma l’incontro Fashion & Art: A timeless contamination, che vedrà coinvolti professionisti di riferimento in ambito culturale e giornalistico.

Con la moderazione del giornalista e curatore Federico Poletti, la talk sarà l’occasione per condividere i pensieri e il percorso professionale di Caroline Corbetta, curatrice d’arte contemporanea e giornalista culturale; Sergio Risaliti critico d’arte, curatore e direttore del Museo Novecento; Simone Guidarelli, stylist e creative director e Francesca Giulia Tavanti, storica dell’arte contemporanea e tutor di Istituto Marangoni Firenze. Il panel indagherà la relazione tra moda e arte e il ruolo della comunicazione come luogo di incontro di queste due discipline.

A supporto del lavoro di indagine sui temi legati all’arte e alla moda, portato avanti da Istituto Marangoni Firenze, l’evento proseguirà in via de’ Tornabuoni 17, dove ha sede la scuola. La video installazione Studio 24: unconventional beauty, che si svilupperà sulla facciata dell’edificio storico che ospita Istituto Marangoni, esprimerà, attraverso il linguaggio immediato e potente del video e dell’arte, un’idea di bellezza non convenzionale per una visione critica del mondo della moda.

I video, proiettati dall’8 al 12 gennaio, sono realizzati dagli studenti Léa Colombier, Sandy Snajnarova e Adan Flores Tobar Wilber, finalisti di un hackathon che ha coinvolto i corsi undergraduate di Multimedia Arts e Art History and Culture.

In sole 24 ore di tempo, i talenti della scuola hanno dovuto proporre un progetto video coerente con il brief, e al termine, una giuria composta da Lorenzo Tellini, Director di Istituto Marangoni Firenze, Ivana Conte, Director of Education di Istituto Marangoni Firenze e Federico Poletti, ha selezionato la proposta migliore.

“Con l’evento SUBVERTED CODES, la scelta di Istituto Marangoni è stata quella di indagare, interpretare e raccontare un incontro per noi speciale, quello tra moda e arte.” Commenta Lorenzo Tellini “Una connessione che la scuola di Firenze, una delle capitali mondiali di cultura e bellezza, privilegia e alla quale dedica programmi didattici specifici, offrendo un’opportunità davvero unica ai nostri talenti internazionali, che proprio qui imparano ad assorbire il meglio del patrimonio artistico e artigianale della tradizione per trasformarlo in visioni e proposte fashion dedicate al futuro”.

Istituto Marangoni nasce nel 1935 a Milano come Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni e nel 2015 raggiunge un importante traguardo, 80 anni di successi nella formazione dei migliori professionisti nel mondo della moda e del design.

Con un bilancio formativo di quattro generazioni di studenti provenienti dai 5 continenti, è stato il trampolino di lancio per oltre 45.000 professionisti della moda, dell’arte e del design, tra i quali citiamo Domenico Dolce, Franco Moschino, Alessandro Sartori, Maurizio Pecoraro, Paula Cademartori, Andrea Pompilio e Lucio Vano/. Istituto Marangoni conta oggi oltre 4.000 studenti l’anno, provenienti da oltre 100 differenti nazioni, che scelgono di studiare nelle scuole del gruppo anche grazie all’alto tasso di occupazionale post diploma. Emerge infatti che il 90% degli studenti di Istuto Marangoni trova impiego dopo aver concluso gli studi. Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai, Shenzhen e Miami, sono le capitali internazionali della moda, del design dove si trovano le scuole del Gruppo.

Fonte: Ufficio Stampa

