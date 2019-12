Mercatale prenatalizio in via Bisarnella

Appuntamento prenatalizio col Mercatale in Empoli in Via Bisarnella, sabato 21 dicembre 2019, dalle 8 alle 13: gusto e qualità sempre al primo posto.

Le aziende che esporranno i loro prodotti all’insegna della stagionalità e particolarità sono: I Seminanti di San Miniato con farine e sottoli e l’azienda agricola delle fave; Andrea con le verdure di Certaldo; i formaggi di Maria a latte crudo di Volterra; la carne e gli affettati di Roberto Romagnoli di Montespertoli; il pane di grani antichi del forno Romolino di Lastra a Signa; le verdure della Bioeat empolese; Luigina e le sue verdure; gli affettati di Marco di Castelfiorentino; Rudy con le verdure e chiocciole da Poggibonsi e per finire in bellezza, il vino del Guerrieri sempre da Castelfiorentino.

Insomma, anche a pochi giorni dal Natale, il Mercatale propone un viaggio nei prodotti dell’agricoltura dell’Empolese Valdelsa e delle zone limitrofe.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

