Montelupo nel Cuore: "Cittadino collabori, ma non può supplire alle carenze dei servizi pubblici"

Nei giorni scorsi dinanzi al verificarsi di eventi di microcriminalità che hanno coinvolto il territorio di Montelupo o agli effetti collaterali dell’intensificarsi delle precipitazioni temporalesche è tornato d’attualità quello che dovrebbe essere il comportamento del cittadino, di cui è a nostro avviso auspicabile la collaborazione. A lui però non si può chiedere di supplire alle carenze legate al disimpegno di chi sarebbe tenuto ad erogare prestazioni e non ottempera.

Siamo certamente consapevoli e non intendiamo smentire il dato che Montelupo non sia un territorio ad alta tensione criminogena, ma quando si consumano furti nelle abitazioni anche nelle ore diurne, non si può pensare che sia il controllo di vicinato a poter fare azioni di efficace prevenzione e denuncia in carenza di presidio da parte delle forze dell’ordine, che operano con abnegazione, ma sono palesemente sottodimensionate.

Non si può certamente invocare una pattuglia per ciascuna via, ma neppure sovrastimare le capacità di controlli privati la cui efficacia non ci pare risolutiva.

Si invoca inoltre la collaborazione del cittadino nella corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma mentre vediamo l’Amministrazione comunale molto inflessibile nel chiedere di avvalersi di ispettori ambientali per segnalare e reprimere negligenze degli utenti nello smaltimento dei rifiuti , la vorremmo altrettanto decisa nel pretendere da Alia SpA il puntuale rispetto del livello di erogazione dei servizi.

Non si può inoltre pretendere che i cittadini prevengano gli allagamenti demandando loro il presidio dei tombini e delle caditoie, quando Acque SpA non è in grado di offrire garanzie certe che il gestore del servizio idrico toscano intervenga nel breve periodo per risolvere i problemi che ancora investono la rete fognaria comunale , non del tutto avviata allo scarico canalizzato verso il depuratore di Pagnana.

Noi riteniamo inoltre di non poter far silenzio sul fatto che il concorso al pagamento delle spese riguardanti la pubblica illuminazione faccia parte dei servizi indivisibili che rientrano nella TASI, e constatare che è storia quotidiana lo stato carente del servizio, con frequenti black out su diverse aree territoriali.

La posizione del gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro destra per Montelupo, è sicuramente quella di chi auspica la collaborazione dei cittadini con il Comune e con i gestori dei servizi ad opera di società private partecipate per quota parte dal Comune , ma non possiamo dimenticarci che ci sono tariffe a carico dell’utenza , quale corrispettivo dei servizi resi e non ci pare opportuno domandargli di surrogare le altrui inadempienze e forse su questo punto la nostra posizione è più inflessibile di quella della Giunta , perché non abbiamo da fare sconti compiacenti ad alcun sistema di gestione dei servizi che genera rendite di posizione a sinistra.

Montelupo nel Cuore - Centro destra per Montelupo

