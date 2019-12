Il Natale di Colle di Val d'Elsa con la Pubblica Assistenza e La Scossa

È ormai alle porte il Natale 2019 e, come da tradizione, i volontari della Pubblica Assistenza di Colle di Val d’Elsa e de “La Scossa” terranno compagnia ed allieteranno grandi e piccini con le consuete iniziative natalizie. Anche per il 2019, infatti, la Pubblica Assistenza colligiana e “La Scossa”, due tra le più grandi associazioni di volontariato della città che da tempo collaborano in vari progetti volti alla salute, all'educazione ed all'intrattenimento dei più piccoli, hanno deciso di tenere unite le proprie energie e realizzare insieme le attività legate alle festività.

Dopo la giornata inaugurale del 15 dicembre, domenica 22, dalle ore 15:30, in Piazza Arnolfo i volontari delle due Associazioni organizzeranno il classico “Babbo Natale in Piazza” con musica, giochi, laboratori natalizi e merenda gratuita per tutti. I bambini potranno incontrare Babbo Natale, parlare con lui, scrivere insieme la letterina e farsi una foto.

Come da oltre quarant’anni, dal 1 dicembre fino al pomeriggio del 24 è possibile prenotare la “Visita del Babbo Natale” a casa per la consegna dei doni ai bambini la sera della Vigilia di Natale. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul sito www.pubblicaassistenzacolle.it, telefonando allo 0577/920169 (orario di ufficio) o al 334/9182851, presso la segreteria dell'Associazione nella sede sociale di Via Liguria 11 o nei pomeriggi delle iniziative in Piazza Arnolfo.

Martedì 31 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport a La Badia, torna poi il “Capodanno con La Scossa”, con un ricco cenone a misura di famiglia, play park e musica Anni ’80, ’90 e dance (per info e prenotazioni 327/3878448).

Fino al 4 gennaio e con le stesse modalità di prenotazione del Babbo Natale sarà inoltre possibile prenotare la “Visita della Befana” per la sera del 5 gennaio. Il ricco calendario di eventi natalizi si concluderà poi il pomeriggio del 6 gennaio con l'arrivo in Piazza Arnolfo della “Befana in Bicicletta” che porterà dolci e carbone per grandi e piccini.

Fonte: Ass. di Pubblica Assistenza Colle di Val d'Elsa - ODV

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa