No ai botti: 'Per Volterra' richiede l'ordinanza al sindaco

Chiediamo al sindaco a all'amministrazione un'ordinanza per il divieto di botti di Capodanno per la durata delle festività.

In centro storico, ma anche nei quartieri fuori mura, abitano centinaia di animali domestici che vivono in maniera traumatica i botti. Cerchiamo di venire incontro ai nostri amici a quattro zampe e anche a molti anziani che vivono la zona. Ricordiamo che su tutto il territorio nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di detti prodotti e similari ed esiste un oggettivo pericolo. Un ordinanza simile a quella effettuata negli anni passati, e pure in molti comuni toscani, sarebbe un atto di sensibilità verso persone e animali.