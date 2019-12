'Nostaglie di Natale', utlimo incontro culturale con il Circolo Poeti e Scrittori di Empoli

Il Circolo Poeti e Scrittori di Empoli, presenta le Antologie Nostalgie di Natale - Poesie e Racconti Marinari e l’Agenda 2020 con poesie e brevi storie. Appuntamento per Sabato 21 dicembre 2019 – ore 10,30, Palazzo Ghibellino - Empoli

L’incontro culturale conclude le iniziative dell’anno 2019. Molti gli incontri, nazionali e internazionali, tanta la soddisfazione per chi pur operando in un difficile settore quale quello culturale, riesce a ottenere lusinghieri successi. Agli autori che interverranno, in omaggio un attestato artistico con il tesserino del Circolo Poeti e Scrittori per l’anno 2020.

Intervengono:

Prof. Enrico Taliani – sociologo – ideatore della Facoltà di Scienze per la Pace - Università di Pisa

Avv. Nicola Baronti – presidente dell’Associazione “Vinci nel cuore”

Alessandra Ulivieri – presidente Circolo Poeti e Scrittori – vicepresidente del Centro Tradizioni popolari Empolese – Valdelsa, responsabile della casa editrice Ibiskos Ulivieri

Legge l’attore Andrea Giuntini.

La cittadinanza è invitata.

Tutte le notizie di Empoli