Una 70enne è stata investita a Limite sull'Arno ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Non sono note al momento le condizioni della donna, ma l'impatto è stato forte e i traumi importanti, tanto che è stato allertato Pegaso in codice rosso.

L'incidente è avvenuto alla rotonda per Castra, lungo via Gramsci: pare che la donna stesse attraversando la strada a piedi, quando una vettura l'avrebbe urtata e sbalzata a terra. La ferita, comunque, era vigile e in grado di rispondere ai sanitari inviati dal 118 (ovvero la Pubblica Assistenza di Montelupo e la Misericordia di Empoli). La 70enne è stata portata a Careggi.

Sul posto anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, lì per gestire il traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

