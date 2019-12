Presepe di Lecore, debutto e inaugurazione nella Parrocchia di San Pietro a Signa

Per la prima volta verrà inaugurato Domenica 22 Dicembre alle ore 16 l’atteso Presepe di Lecore, presso la Parrocchia di San Pietro a Lecore nel comune di Signa (Fi). Eccezionalmente quest’anno il presepista Sauro Mari sta facendo straordinari per finire tutti gli allestimenti delle nuove scenografie qualche giorno prima del Santo Natale per permettere a tutti gli affezionati visitatori di ammirarlo con calma.

Il tema, sempre nuovo e commovente, richiama all’aiuto all’altro di cui c’è sempre più bisogno visti i tempi di fatica che viviamo oggi. Gesù a Cafarnao vede scoperchiare il tetto della casa dove si trovava per far scendere un paralitico che aveva bisogno di Lui; per la fede e l’amicizia dei quattro uomini che si ingegnano ad aiutare il bisognoso, Gesù si commuove e non fa mancare il suo aiuto. Tutti ci potremmo trovare nella situazione del paralitico oppure dei suoi amici ugualmente tutti siamo nella posizione di mendicare la presenza di Gesù nella propria vita, altrimenti il niente ci sorprende e ci affossa.

Per questo motivo visitare il Presepe di Lecore ogni anno diventa un momento di riflessione e di riscoperta del significato del Natale e della speranza e migliaia di visitatori si mettono in composta fila per visitarlo.

Quest’anno il materiale predominante, oltre alle famose scatole di cartone, è completamente naturale e si ispira ai paesaggi della Galilea ricreando suggestioni uniche immaginando le costruzioni di duemila anni fa.

Il Presepe di Lecore e’ Ideatore e fondatore della rete Terre di Presepi, uno dei presepi sottoscriventi della neo Associazione Nazionale delle Citta’ del Presepe che ha come scopo quello di far conoscere e creare percorsi di Presepi. E’ promotore insieme ad altri 80 presepi della MAGIONE DEL PELLEGRINO PRESEPISTA per cui chi visiterà il Presepe a Lecore riceverà il Timbro sul Passaporto per attestare l'avvenuto pellegrinaggio davanti a Gesu' Bambino; una iniziativa per famiglie, bambini, gruppi parrocchiali e scuole per riscoprire la bellezza della visita dei presepi e del significato del Santo Natale come sottolineato anche dalla recente Lettera Apostolica di Papa Francesco (Admirabile signum). La proposta e’ completamente gratuita ed ha come finalità solo quella di far trascorrere bellissime giornate alla ricerca di una dimensione non commerciale ma di valorizzazione delle tradizioni storiche e religiose.

Inaugurazione al Pubblico Domenica 22 Dicembre ore 16.00

Orari: prefestivi 17-19,30 festivi 15,30-19,30

Fonte: Ufficio stampa

