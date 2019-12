Rinforzi per la lotta alla droga, Lega ringrazia Prefetto

Federico Bussolin, Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, e Alessandro Scipioni, Segretario Provinciale della Lega a Firenze, ringraziano il Prefetto Laura Lega per l’impegno nella lotta alla droga nella città di Firenze.

“La prevenzione e il contrasto nascono dal presidio sul territorio, parole sante del Prefetto Lega ed è quello che in Consiglio Comunale stiamo chiedendo da quando ci siamo insediati. Vediamo se Nardella ci darà ascolto dopo che è intervenuto un autorevole tecnico come il Prefetto di Firenze” dichiara il Capogruppo Bussolin.

Dello stesso avviso il Segretario Provinciale Scipioni: “Non possiamo che ringraziare il Prefetto per il lavoro che sta svolgendo, siamo molto preoccupati del fatto che si sia abbassata la soglia di età e di accesso alle droghe; le istituzioni dovrebbero far comprendere i rischi del consumo di certe sostanze, soprattutto ai più giovani”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

