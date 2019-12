Scuola Sturiale a Certaldo, vacanze anticipate per riparare una perdita d'acqua

Il Comune informa che, a causa della necessità verificatasi in queste ore di provvedere a realizzare dei lavori di manutenzione straordinaria improrogabili, il Sindaco Giacomo Cucini ha disposto con ordinanza n. 46 del 18/12/2019 la chiusura della Scuola per l’Infanzia “A. Sturiale”.

A motivare l’ordinanza, la necessità, appurata con un sopralluogo, di provvedere subito ai lavori di riparazione di una perdita di acque chiare dell’impianto idraulico nei locali del seminterrato. I lavori, che per evidenti motivi non possono essere rinviati, comporteranno la chiusura della conduttura e quindi l’impossibilità di avere l’acqua all’interno della scuola ed i rumori e disagi tipici dei lavori, non compatibili con l’attività scolastica.