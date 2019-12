Sileno Cheloni per la prima volta a Pitti Uomo 2020

Dal 7 al 10 Gennaio, il Maestro Profumiere Sileno Cheloni, sarà presente per la prima volta a Pitti Uomo, al piano inferiore del padiglione centrale, con uno strumento innovativo che prevede la creazione di infinite personalizzazioni olfattive, la vera Bespoke Experience nel mondo della profumeria: Il Profumoir.

Sempre in occasione di Pitti Uomo, il 6 Gennaio 2020, si terrà il Vernissage della nuova OL’Factory in Via San Niccolò 95R. Il termine OL’Factory, dal latino olere e facere, annusare e fare, è l’origine del termine inglese Olfactory. Lo spazio è un punto di incontro per apprezzare profumi e materie prime pregiate, ma anche per vivere le esperienze olfattive come ad esempio comporre un profumo personalizzato. Il “facere” è anche un concetto alchemico che vede come simbolo l’ape ,sempre indaffarata nella creazione dell’opera. Il Maestro Profumiere Sileno Cheloni presenta il suo nuovo profumo SATANEL.

Dal nome dell’angelo prediletto di Dio che dopo la sua caduta viene allontanato dal paradiso diventando Satana. SATANEL è un Extrait de Parfum con un carattere intensamente deciso che viene sprigionato dalle note olfattive di Rosa Bulgara, Frankincense, Zafferano e Oud. Sofisticata, potente, calda e profonda, prende ispirazione dalla raffinatezza e dal calore di lungo caftano in velluto rosso. Sarà per Sileno Cheloni anche l’occasione di mostrare la nuova bottiglia della griffe ideata prendendo spunto da un oggetto che veniva utilizzato all’origine della profumeria. Ha la forma dell’ampolla alchemica che veniva utilizzata in epoca medicea per conservare i veleni, rivisitata in chiave contemporanea ed elegante.

Fonte: Ufficio Stampa

