Spara agli amici, li credeva carabinieri: condannato per tentato omicidio

Lo scorso 28 maggio aveva sparato in direzione di due suoi amici che stavano andando a fargli visita a casa sua a Montagna di Sansepolcro. L'uomo credeva che i due fossero carabinieri che dovevano notificargli il ritiro della patente. Il 44enne è stato condannato a sei anni di reclusione per tentato omicidio, ma assolto dall'accusa di sequestro di persona.

Dalle indagini è emerso che l'uomo, dopo aver sparato due colpi a vuoto, mirando però in direzione delle persone che si trovavano nel cortile di casa sua, le avrebbe poi costrette a entrare in casa trattenendole per un'ora contro la loro volontà.

Un carabiniere, dopo una lunga trattativa, lo avrebbe poi convinto ad uscire dalla sua abitazione dove si era asserragliato.

Tutte le notizie di Sansepolcro