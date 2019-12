Tentano furto in casa ma proprietaria li vede, arrestati

Ladri in azione in via del Poggio Imperiale a Firenze, nella serata di ieri. I due sono entrati nel giardino di una casa, ma sono stati notati dall'anziana proprietaria di casa che era all'interno dell'abitazione. I ladri, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga a bordo della propria auto. La donna ha avvisato il figlio che ha inseguiti a distanza ravvicinata con la sua auto, comunicando ai carabinieri la posizione dei malviventi in tempo reale. I malviventi, un 22enne italiano, un suo coetaneo serbo e un 19enne kosovaro, sono stati arrestati per tentato furto dai carabinieri.

