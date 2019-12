Terremoto Mugello, Alberti: "Appennino Sicuro? La Lega c'è"

“Ho chiesto la comunicazione del Presidente Rossi sul sisma in Mugello perché ritenevo importante far sentire la vicinanza delle istituzioni alla popolazione colpita dal terremoto – dice il consigliere regionale Jacopo Alberti - affrontare in aula questa emergenza ha fatto emergere una unità di intenti tra le forze politiche: quando c’è di mezzo la sicurezza dei cittadini non ci sono colori che tengano. E sono pronto a dare la disponibilità della Lega a partecipare al tavolo proposto da Rossi per scrivere una proposta di legge al Parlamento e farci promotori con i colleghi delle Regioni che dovranno poi firmarla insieme alla Toscana”.

“Sono stato personalmente nel Mugello e in particolare nella zona di Barberino venerdì scorso, e ho avuto modo di apprezzare il grande lavoro della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i soccorsi sanitari, i volontari, che vanno ringraziati per l’impegno che non fanno mai mancare nell’assistenza. Le proposte di Rossi, dal microcredito alle detrazioni fiscali, mi sembrano azioni positive e spero che possano mettere la popolazione colpita in condizione di rientrare presto nelle case lesionate. Siamo a disposizione – conclude il consigliere Alberti – le soluzioni si possono trovare anche insieme”.

Fonte: Ufficio stampa

