Tour tattile, serigrafia, letture speciali: la cultura a Firenze è inclusiva con Divercity

Un tour tattile degli Uffizi da condividere con un gruppo di non vedenti, un workshop di pittura murale, un laboratorio di serigrafia, letture speciali e tanto altro. Queste sono alcune delle “ricompense” che andranno a chi parteciperà al crowdfunding per Divercity. Questo progetto, creato dalle cooperative EDA, Keras e The Plus Planet del gruppo Co&So, ha come obiettivo quello di creare opportunità culturali inclusive, gratuite e accessibili a tutti.

Cinque i programmi che verranno realizzati grazie alle donazioni. Tutti caratterizzati da un approccio innovativo che consentirà ad adulti e bambini in condizioni di difficoltà di poter fare esperienze di carattere culturale a 360 gradi. C'è il workshop di pittura murale nel quartiere delle Fornaci di Pistoia, insieme agli adolescenti e ai bimbi del “Centro di aggregazione Sotto il Palazzo”, gestito dalle Cooperative Arkè e Pantagruel del Consorzio Co&So. Ci sono i laboratori di arti visive e teatro rivolti a ragazzi portatori di autismo e utenti dei progetti gestiti dalla Cooperativa Sociale La Fenice. E poi, laboratori artistici rivolti agli ospiti adulti degli Sprar, inseriti nei programmi della cooperativa Il Cenacolo; i percorsi tattili all'interno della Galleria degli Uffizi rivolti a persone con disabilità sensitiva, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti; e infine le letture tramite l'utilizzo di silent book (libri senza parole che parlano tutte le lingue), In-Book (libri CAA - Comunicazione Alternativa Aumentativa nata per i disturbi dello spettro autistico), albi illustrati e letture in musica, per superare le barriere e trovare nuovi linguaggi comuni.

«La cultura è un potente strumento di integrazione e inclusione» commenta Marco Locci presidente di Firenze Dona, l'associazione che si occupa di fundraising per le cooperative e il territorio fiorentino. «Con questo progetto intendiamo costruire esperienze efficaci che consentano la partecipazione anche a chi si trova in una situazione di svantaggio. La scelta delle ricompense per chi partecipa al crowdfunding va in questa stessa direzione: chi crede nel nostro progetto avrà la possibilità di partecipare e toccare con mano la bellezza del fare cultura insieme, superando ogni barriera».

Il crowdfunding, lanciato sulla piattaforma Eppela, è già arrivato a quota 1.320 euro. L'obiettivo è di arrivare a 5mila euro entro 15 giorni. Tutti possono partecipare, con un contributo minimo di 5 euro.

La donazione può essere effettuata online su Eppela.

Oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

BANCA INTESA SANPAOLO NUOVO IBAN : IT89 G030 6909 6061 0000 0004 021

CODICE BIC: BCITITMM intestato a The Plus Planet SCS, p.i. 02268730484- via Valdipesa 1 Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze