Municipale San Miniato traslocata? Giglioli: "Priorità spostare l'Anagrafe"

Il nuovo futuro per il vecchio edificio che ospitava la Coop di via Ferrante Aporti a San Miniato Basso, nel segno della sinergia con l'amministrazione comunale. Attenzione però, le voci di un possibile spostamento del comando della polizia municipale, attualmente a palazzo Migliorati in piazza XX Settembre, sono pure supposizioni senza fondamento. Lo afferma in primis il sindaco Simone Giglioli: "Per ora non c'è niente di scritto, se ci fosse la possibilità volentieri ma ora le priorità sono altre". Nello specifico gli uffici dell'Anagrafe, sempre a San Miniato Basso, in via dei Beccai: "Abbiamo necessità e volontà di dare una sede migliore ai servizi demografici". Quello che c'è invece di accordato è l'arrivo della farmacia comunale e della sezione soci Coop. Per la prima era stato fatto un bando al quale Coop.Fi ha partecipato mettendo a disposizione i 400 mq della vecchia sede.

