Via alle iscrizioni nelle scuole di Montemurlo: ecco come

Il Comune di Montemurlo informa che a partire dal 7 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020-2021 alla classe prima della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado.

Le domande devono essere compilate esclusivamente online a partire dal giorno 7 gennaio fino al 31 gennaio 2020. Le famiglie si devono registrare sul portale delle iscrizioni a partire dal 27 dicembre 2019.

La domanda d'iscrizione alla classe prima della scuola dell'infanzia, invece, va presentata su moduli cartacei a partire dal 14 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. La modulistica si può ritirare presso la segreteria dell'istituto comprensivo “Margherita Hack” (via Micca- Bagnolo) o scaricata direttamente dal sito dell’istituto ed è necessario allegarvi copia del codice fiscale e carta d’identità o (carta sanitaria) dei genitori e dell’alunno, le vaccinazioni, la ricevuta di versamento del contributo. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

La segreteria del comprensivo “M. Hack” di Montemurlo offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica che intendono iscrivere il proprio figlio/a all'istituto. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono individuare la scuola d’interesse sul sito https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro. Quindi registrarsi sul sito ww.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenzialirelative all'identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9 del 27 dicembre 2019 e compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8 del 7 gennaio 2020. Le famiglie dovranno registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20 del 31 gennaio 2020 attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. Possono fare domanda anche i bambini che compiono tre anni di età fra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, la domanda sarà accolta solo se rimangono posti liberi.

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni di età fra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021.

Per le iscrizioni alla scuola media all'atto dell'iscrizione le famiglie potranno scegliere la seconda lingua comunitaria tra francese e tedesco, l'opzione di tempo normale o prolungato e la frequenza del corso musicale.Le iscrizioni al corso musicale sono soggette ad esame attitudinale e soltanto chi raggiungerà un posto utile in graduatoria verrà inserito nel corso musicale. L'esame si svolgerà nel mese di aprile.

Nel periodo dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 dalle ore 8.00 alle 11.00 (mercoledì, giovedì, venerdì), mentre dalle ore 14.30 alle 16.30 il lunedì e martedì pomeriggio, la segreteria sarà a disposizione della famiglia per un aiuto nella compilazione della domanda on line e per l'accettazione della domanda cartacea della scuola dell’infanzia.

Le iscrizioni alla classe successiva alla prima sono fatte dall’ufficio di segreteria in automatico.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto comprensivo: www.icmontemurlo.edu.it

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

