Viaggia in A1 con 6kg e mezzo di eroina: arrestato ad Arezzo

Un uomo è stato arrestato per traffico di droga, mentre si trovava in viaggio sull'A1 con 6 kg e mezzo di eroina dal valore di mercato di oltre 30mila euro.

È accaduto ieri sera nel Valdarno. La polizia stradale di Arezzo ha fermato una Renault con targa serba. Il conducente, un 27enne serbo, era entrato in Italia dal valico di Villesse, Gorizia, e stava viaggiando in direzione Roma.

La polstrada, sbirciando dentro l'abitacolo, ha notato delle saldature sulla lamiera sotto la moquette, come se nascosto ci fosse stato un doppiofondo. Il 27enne è quindi stato condotto in caserma e gli agenti hanno proseguito con il controllo del mezzo. Sotto il vano creato artigianalmente non hanno trovato nulla, ma sotto il sedile lato passeggero sì. Quest'ultimo nascondeva sei pacchi, contenenti 6kg e mezzo di eroina dal valore di oltre 30mila euro.

L'uomo è stato arrestato dalla polstrada per traffico di droga. Sequestrati gli stupefacenti ritrovati e alcuni telefoni cellulari dell'uomo. Le indagini sono ancora in corso.

