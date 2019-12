A Pisa in arrivo il bonus nido natalizio

La Giunta comunale ha approvato oggi il provvedimento che stabilisce l’esonero dal pagamento delle rette relative gli asili nido per i mesi di novembre e dicembre 2019 per le famiglie che hanno un Isee inferiore a 17 mila euro. Per la fascia fino a 22 mila euro di Isee la retta sarà dimezzata, mentre le fasce più alte riceveranno riduzioni a scalare dal 40% fino al 10%, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Grazie a questo contributo, ad esempio, il risparmio che deriverà per i mesi di novembre e dicembre a una famiglia con Isee fino a 17 mila euro, sarà di circa 600 euro, mentre nel caso di Isee fino a 22 mila euro, il risparmio sarà di circa 340 euro.

Il provvedimento è stato adottato per ridistribuire tra tutti gli utenti dei servizi educativi del Comune di Pisa le risorse del “Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”, che ha assegnato a Pisa un finanziamento complessivo di 328.800 euro. Una parte del finanziamento era già stato utilizzato a inizio anno per introdurre una primo parziale abbattimento delle tariffe, relativo a tutto l’anno educativo, con percentuali di riduzione che andavano dal 3% all’80% a seconda della fascia Isee di appartenenza.

“La scelta dell’Amministrazione comunale nella gestione di questo finanziamento – spiega l’assessore alle politiche educative Sandra Munno - è stata quella di utilizzare queste risorse come bonus natalizio che si aggiunge all’abbattimento delle tariffe già introdotto a gennaio e che arriva, per gli ultimi due mesi dell’anno, ad azzerarle del tutto per i redditi più bassi e ad abbatterle ulteriormente per le fasce più alte. Non si tratta di un rimborso a posteriori ma di una vera e propria riduzione dei bollettini di pagamento che le famiglie riceveranno a casa. Una misura una tantum, che conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere le spese affrontate dalle famiglie per l’accudimento e i bisogni educativi dei bambini in età dell’infanzia.”

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

