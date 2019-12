Bambini al centro, al via servizio sperimentale di mediazione familiare

Il 19 dicembre presso l’Istituto degli Innocenti a Firenze è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Tribunale di Firenze, Istituto degli Innocenti, Ordine degli avvocati di Firenze, Organismo di Conciliazione di Firenze avente ad oggetto unservizio istituzionale di mediazione familiare, per tutelare il benessere e i diritti dei figli e dei coniugi coinvolti in situazione di conflittualità nell'ambito di procedure giudiziali di separazione.

L'accordo di collaborazione è stato firmato dall'assessore al diritto alla salute e al sociale della Regione Toscana Stefania Saccardi, dalla presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, dalla presidente dell'Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, dal Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Firenze Manuela Cecchi, e dalla presidente dell'Organismo di Conciliazione di Firenze Susanna Della Felice.

L'accordo che ha di mira in via principale il benessere dei bambini di coppie in fase di separazione, si richiama, fra l’altro, alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sottolinea la centralità delle relazioni familiari per il percorso di crescita di bambini e adolescenti, riconoscendo il loro diritto a preservare le relazioni familiari.

Lo scopo del progetto è perseguito mediante il rafforzamento di meccanismi di soluzione della lite con il supporto del mediatore familiare, con l’intento di ridurre i tempi del conflitto nella coppia e minimizzare le conseguenze negative ai danni dei figli.

In particolare sarà possibile per le coppie con figli minorenni coinvolte in procedure di separazione giudiziale rivolgersi gratuitamente a mediatori messi a disposizione dall’Istituto degli Innocenti per svolgere un percorso di pacificazione del conflitto familiare.

Negli altri casi sarà comunque rafforzata la diffusione dei servizi di soluzione del conflitto familiare offerti sul territorio tra cui anche quelli messi a disposizione dall’Organismo di Conciliazione di Firenze e consistenti oltre che nella mediazione familiare per le coppie con e senza figli minorenni anche nella negoziazione assistita con il supporto del mediatore familiare.

Il servizio inizierà in via sperimentale nei primi mesi del 2020 allorchè saranno stati selezionati i due mediatori che seguiranno le coppie rientranti nel progetto.

“IlTribunale di Firenze - sottolinea il Presidente del Tribunale Marilena Rizzo- è da tempo impegnato nella diffusione della mediazione come efficace strumento alternativo di risoluzione delle controversie e strumento di pacificazione sociale e ritiene fondamentale la prevenzione e il contenimento della conflittualità tra genitori che affrontano i procedimenti di separazione, ritenendo che in questo campo la definizione delle controversie giudiziarie per essere effettiva non può prescindere dalla presa in carico e dalla gestione del conflitto familiare”.

"Quello che presentiamo stamani è un progetto davvero importante - è il commento dell'assessore al diritto alla salute e al welfare della Regione Toscana Stefania Saccardi- Tante istituzioni che collaborano per un'esperienza unica, che ha come obiettivo il benessere di bambini e adolescenti in tutte quelle situazioni di conflittualità conseguenti

alla separazione dei genitori. Come Regione Toscana collaboriamo da tempo con l'Istituto degli Innocenti per garantire la tutela dei diritti dei bambini; ora ci impegniamo anche a sostenere la realizzazione di questo servizio sperimentale, e a collaborare all'attuazione del

protocollo, promuovendolo nei nostri servizi sociali territoriali e in tutti i percorsi di tutela dei minori".

“L’esperienza del lavoro di mediazione familiare ha dimostrato che è possibile, anche in situazioni di grave contrasto apparentemente irrisolvibile, riuscire a separarsi, ricorrendo, se necessario, al temporaneo intervento di mediatori familiari competenti, senza far mancare ai figli la presenza congiunta di padre e madre, anche quando la convivenza non è più possibile – dice la Presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida -.

Il servizio si pone di garantire un supporto concreto alla costruzione di una genitorialità consapevole anche in situazione di separazione. L’Istituto degli Innocenti, chesi colloca nel sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi e partecipa alla programmazione degli stessi - svolgendo funzioni di carattere sociale, educativo e assistenziale, di consulenza e di collaborazione organizzativa, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona, anche sperimentali -, non è nuovo a questo tipo di supporto. Lo dimostra anche il fatto che sono affidate all’Istituto degli Innocenti le funzioni del Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e di osservatorio sociale regionale per l’area minori”.

“Ringrazio tutte le Istituzioni che oggi hanno deciso di collaborare sinergicamente e di impegnarsi concretamente per mettere “i bambini al centro” – ha aggiunto il Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti, Giovanni Palumbo-, esprimendo viva soddisfazione per l’avvio di un progetto sperimentale che richiama l’attenzione dell’intervento pubblico sulla tutela fondamentale dei minori coinvolti nei processi di separazione giudiziale e sulla promozione del loro benessere. Gli incontri di mediazione curati dagli esperti dell’Istituto degli Innocenti avranno, quindi, l’obiettivo primario di tutelare i figli minorenni coinvolti oltre che di attivare un processo di negoziazione che porti a trovare un accordo fra le parti”.

“L’Ordine degli Avvocati di Firenze è da sempre sensibile alle tematiche del conflitto familiare e favorevole a processi di soluzione delle separazioni altamente conflittuali che consentano la ricostruzione del rapporto genitoriale della coppia per la tutela dei figli. A tal fine si ritiene fondamentale aderire a questo importante progetto - illustrano l’Avv.Manuela Cecchi,consigliere segretario dell'Ordine degli avvocati di Firenze el’Avv. Susanna Della Felice, Presidente dell’Organismo di Conciliazione di Firenze - l’Organismo di Conciliazione di Firenze da quasi quindici anni si occupa di mediazione con risultati riconosciuti a livello nazionale. Nel 2017 è stato attivato il Servizio Famiglia, le parti in lite per risolvere il proprio conflitto familiare possono scegliere di attivare un percorso di mediazione familiare oppure di negoziazione assistita con i propri avvocati e con il supporto di un mediatore familiare. Grazie alla professionalità delle mediatrici familiari, che collaborano con l’Organismo, si stanno raggiungendo ottimi risultati anche nell’ambito delle soluzione delle controversie familiari. Con entusiasmo e convinzione l’Organismo di Conciliazione di Firenze ha aderito a questa iniziativa del Tribunale di Firenze che mira a diffondere la mediazione anche nel settore delicato del contenzioso familiare. Sarà anche un’importante occasione di confronto con le altre Istituzioni che aderiscono al progetto. In tema di figli minori, avere una possibilità di un servizio gratuito di mediazione familiare che si affianca ai servizi già offerti alle coppie, anche con figli minori e a costi comunque contenuti dall’Organismo di Conciliazione di Firenze, costituisce sicuramente un importante fattore arricchente”.

Fonte: Istituto degli Innocenti - Ufficio Stampa

