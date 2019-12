Morì dopo tre visite al pronto soccorso, risarcimento milionario per la famiglia

Mentre il processo penale va avanti, la famiglia di Cristiana Capecchi, giovane di Pistoia morta il 24 febbraio scorso per una crisi respiratoria dopo la terza visita al pronto soccorso del 'San Jacopo', otterrà 965mila euro di risarcimento. Lo riporta il quotidiano 'Il Tirreno' quest'oggi. La trattativa non concederà più la costituzione di parte civile per omicidio colposo nei confronti dei 4 medici indagati. La prossima udienza è fissata per il 27 febbraio, dopo che il pm aveva depositato la parziale opposizione all'archiviazione per tre dei quattro medici dell'accusa.

