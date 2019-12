Cane muore per gravi ferite, denunciato padrone che non lo aveva curato

Non curava il suo cane ferito, l'animale è morto e il proprietario è stato denunciato dai carabinieri forestali a Campi Bisenzio. La richiesta di intervento è giunta dalle guardie ecozoofile Oipa Italia. Il segugio maremmano maschio era in gravi condizioni, sul pavimento della cuccia nel fondo agricolo in totale immobilità. Le cure d'emergenza non sono valse perché le ferite provocate dai morsi di un altro cane erano profonde, una di queste particolarmente grave alla testa. L'aggressione si presume fosse di qualche giorno prima. Le ferite erano oltretutto sporco di fango. Il giorno successivo l'animale è morto.

Tutte le notizie di Campi Bisenzio