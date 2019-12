Due cani da caccia sono caduti accidentalmente da un terrazzamento di 10 metri nelle campagne di Farnese, nel comune di Pitigliano, in Maremma. I vigili del fuoco di Orbetello questa mattina sono stati chiamati per salvare i due animali. I segugi sono stati raggiunti e riportati tra le braccia del proprietario in salute, come si nota dalle foto.

