"Quella cartolina era per me": trovato dopo 30 anni il destinatario di Cerreto Guidi

Missione compiuta, Roberto S. si è riconosciuto nella storia della cartolina spedita circa 30 anni fa da una ragazza e indirizzata a lui, e ha contattato la redazione di gonews.it (qui la notizia).

"In realtà- racconta- mi hanno telefonato in molti, avendo riconosciuto me nel destinatario della cartolina". Il nome corrispondeva, così l'indirizzo della casa in cui viveva all'epoca.

La redazione di gonews.it ha potuto constatare che si tratta della stessa persona.

Roberto abita a Vinci ed era molto sorpreso dall'inaspettato regalo di Natale che ha voluto fargli Gabriele Primavera, l'appassionato di fumetti che ha ritrovato la cartolina spedita da Benedetta a Roberto tanti anni fa.

"All'epoca del fumetto avevo 18 anni, è passata una vita da allora!".

"Tanti saluti

da chi

non si dimentica".

Questo il messaggio inviato dal passato e giunto a destinazione. Lui invece ha dimenticato, forse.

"Potrebbe essere stata un'amica delle superiori, forse una ragazza conosciuta quando si andava a ballare, o al mare, non saprei, non ricordo".

La redazione di gonews.it metterà in contatto Gabriele e Roberto, chissà che, con la cartolina tra le mani, non affiorino ricordi dimenticati col tempo, come dono di Natale.

E chissà se Benedetta si è riconosciuta nella 'misteriosa' mittente che più di 30 anni fa ha scritto a Roberto e se lei lo ricorda ancora. In tal caso, la invitiamo a scrivere a redazione@gonews.it per metterla in contatto con lui.

