Concerto-disegnato 'Mare Aperto': duo pittura e pianoforte per Mediterranea Saving Humans

Sarà un fine settimana importante per i circoli di Arci Firenze l’ultimo prima delle feste di Natale. Al Circolo “L’Appartamento” in Via dei Giraldi, Sabato 21 Dicembre andrà in scena una serata dedicata a Mediterranea Saving Humans, con il concerto-disegnato “Mare Aperto” che vedrà sul palco Simone Graziano al pianoforte e Francesco Chiacchio in live painting. I due artisti si imbarcheranno idealmente in un viaggio di colori ad acqua (salata) con una barca fatta col legno dei pennelli ed una vela tesa da una musica che muove le correnti. Se è chiaro il punto di partenza, ignaro è quello d'arrivo, perché il mare è aperto, come un grande spazio d'improvvisazione da attraversare, con la speranza di scoprire oltre l'orizzonte un colore nuovo, che faccia gridare: Terra! L'ingresso è di 8€ e riservato ai soci Arci. Al termine del concerto, verrà realizzata un'asta nel corso della quale si potranno acquistare i disegni realizzati durante l’improvvisazione e il ricavato sarà devoluto a Mediterranea Saving Humans.

Sempre l’Appartamento inoltre ospiterà la mostra di Francesco Chiacchio “Acerbo sarai tu”, esposizione delle illustrazioni tratte dall’omonimo libro scritto da Silvia Vecchini, edito da Topipittori. Il vernissage della mostra sarà Venerdì 20 dicembre alle 19.00 e la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00 fino al 19 gennaio 2020.

Un altro appuntamento da non perdere in questo fine settimana dei circoli arci di Firenze è sicuramente quello alla Casa del Popolo di Barberino. Dopo il terremoto che ha colpito duramente il Mugello ed il paese di Barberino in particolare, il Circolo riapre i battenti Venerdì 20 Dicembre con una serata speciale dal sapore di “rinascita”. Anche la struttura del Circolo arci infatti è stata costretta a rimanere chiusa per quasi 10 giorni, inserita in quella “zona rossa” del centro storico barberinese chiusa dopo il sisma. Il Circolo Arci di Barberino riparte così con una serata “drum n’bass” che vedrà sul palco dei Venerdì di Liberamente i “Leletronika”. Dalle 19:30 cena e dalle 22:30 il live del gruppo direttamente dal Monte Amiata.

Fonte: Arci Firenze - Ufficio stampa

