Condividere auto e tragitto, la proposta dei giovani a San Casciano

La green economy ‘fa strada’ a San Casciano e diventa a portata di studente. Il viaggio sostenibile incentrato sulla condivisione dell’auto e del tragitto per recarsi all’università tende a ridurre l’inquinamento atmosferico, fa bene alle tasche delle famiglie e migliora le capacità relazionali e organizzative di chi ne usufruisce. E’ la proposta che la Consulta dei Giovani di San Casciano, presieduta da Andrea Ciappi, ha presentato in occasione della prima Assemblea Regionale delle organizzazioni giovanili della Toscana, ospitata dal Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani nella sede di Palazzo Panciatichi a Firenze. I giovani che costituiscono l’organo consultivo della giunta sancascianese sono intervenuti nell’ambito della plenaria sui temi dell’istruzione e dell’ambiente e hanno illustrato, attraverso un video-tutorial, l’applicazione di una app, già esistente e fruita nel mondo del lavoro, e la sua estensione alle necessità degli studenti universitari. L’obiettivo è quello di creare un network, una rete di persone che utilizzano la piattaforma per promuovere e incentivare la cultura della sostenibilità ambientale mediante la pratica virtuosa del carpooling, la condivisione dello stesso veicolo per recarsi presso i poli universitari della Toscana.

“Abbiamo contattato gli sviluppatori di questa app – dichiarano Andrea Ciappi e Stefano Mori - di cui già si servono le imprese e abbiamo chiesto la possibilità di trasferirla e renderla accessibile, tramite uno specifico codice, alla dimensione studentesca, abbiamo così predisposto una sequenza di slides per effettuare sondaggi interattivi finalizzati a comprendere la provenienza delle persone e l’utilizzo del mezzo, se pubblico o privato". La app JoJob carpooling, presentata da Stefano Mori e Andrea Ciappi della Consulta dei Giovani di San Casciano, consente di individuare ed entrare in contatto con gruppi di persone che utilizzano la stessa auto per effettuare un tragitto condiviso.

“La proposta di San Casciano – aggiunge Duccio Becattini, consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili - mette in relazione le esigenze, fa incontrare le persone con il proposito di introdurre il carpooling nella nostra quotidianità. I benefici che si possono trarre da questa pratica virtuosa sono tanti e legati al risparmio, di denaro, tempo e soprattutto finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente. Meno traffico significa meno smog e anche meno stress per le persone".

Come funziona la app JoJob carpooling

Occorre scaricare la app ed effettuare il primo accesso inserendo il codice predefinito della propria facoltà, quindi aspettare la mail di conferma e completare la registrazione compilando i campi indicati con i dati personali. La app richiede la creazione del proprio itinerario e la personalizzazione del profilo: destinazione, orario di entrata e uscita. Tra gli itinerari appaiono le persone che hanno impostato la stessa destinazione dell’utente. Una volta richiesta e ottenuta l’amicizia si entra in contatto con le persone interessate e il tragitto che si vuole effettuare e si concorda luogo e orario dove incontrarsi e farsi venire a prendere.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa

