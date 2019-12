Contributi e benefici per gli studenti universitari disabili

Un sostegno concreto agli studenti con disabilità iscritti agli Atenei della Toscana arriva dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che ha pubblicato il bando per la concessione di un contributo in denaro, dell’alloggio nelle proprie residenze e per l’accesso gratuito nelle mense universitarie, destinati proprio a soggetti con handicap o con invalidità non inferiore al 66%.

Per ottenere i benefici è necessario possedere determinati requisiti economici e di merito con soglie degli indicatori ISEE e ISPE superiori a quelle riservate alla generalità degli studenti universitari, al fine di rendere più agevole l’accesso a questo specifico ambito di destinatari. E' richiesta inoltre la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) valida al momento della presentazione della domanda e applicabile alle prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.

I contributi sono finalizzati a consentire la fruizione dell’attività didattica e di studio e possono essere concessi limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio.

La richiesta di contributo monetario e dei servizi gratuiti, da redigersi su apposito modulo, deve essere presentata con le modalità ed entro le scadenze indicate dal bando consultabile sul sito www.dsu.toscana.it

Fonte: DSU Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana