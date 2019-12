Corso sull'uso del defibrillatore semiautomatico: formazione della guardia di finanza di Siena

Nel corso della mattinata del 18 dicembre si è tenuto, presso la sala riunioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, il “Corso sull’uso del defibrillatore semiautomatico esterno per soccorritori non sanitari” al quale hanno partecipato 15 finanzieri in forza presso i vari reparti della Provincia.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del più generale processo di formazione dell’operatore di polizia anche nel versante del primo soccorso, nell’ottica di prepararlo a fronteggiare, in sicurezza, attività di emergenza maneggiando con professionalità e prontezza i moderni dispositivi fissi sempre più in uso nelle caserme e in prospettiva in dotazione sulle auto di servizio.

L’iniziativa è figlia del consolidato rapporto oramai intercorrente fra ASL Toscana Sud-Est e Guardia di Finanza, che oggi è giunto alla quinta edizione.

L’attività frontale diretta dal dott. Marcello Montomoli si è tradotta in una lezione teorico pratica nel corso della quale sono stati simulati contesti emergenziali in cui l’operatore anche libero dal servizio può imbattersi.

I finanzieri impiegati hanno potuto apprendere le manovre di rianimazione e sull’utilizzo del defibrillatore automatico esterno DAE sia sul paziente adulto che su quello pediatrico, in modo da contribuire concretamente a salvare una vita in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali.

La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, e si addestra per fornire il proprio aiuto anche in situazioni di emergenza che possano verificarsi nel corso dello svolgimento delle ordinarie attività di servizio.

Fonte: Guardia di Finanza Siena - Ufficio stampa

