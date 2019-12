Cortona, mozioni della Lega su accattonaggio e divieto del Burqa nei luoghi pubblici

“Con una mozione abbiamo chiesto al sindaco di adottare quanto necessario per imporre il divieto di indossare nei locali pubblici di Cortona burqa, niqab, passamontagna, caschi integrali o qualunque altro indumento od oggetto che copra integralmente il viso. E’ una questione di buon senso dopo i fatti che hanno sconvolto l’Europa -dichiara Luca Ghezzi, Commissario della Lega Cortona Valdichiana- Non si devono consentire pratiche religiose o tribali antitetiche con la nostra cultura che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Inoltre seppellire le donne dentro un burqa, come forma di orrenda sottomissione, non è accettabile e contrasta con i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna. In Belgio, Svizzera, Germania, Francia e in Olanda già è in vigore il divieto di indossare veli integrali in uffici pubblici”.