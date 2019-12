CR Volterra premiata a Le Fonti innovation Awards 2019

Il 5 dicembre 2019 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, si è svolta la serata di gala della premiazione Le Fonti innovation Awards 2019® ideata ed organizzata da "Le fonti TV", televisione in live streaming con un palinsesto all news focalizzato nelle tematiche economiche finanziarie e legali. .

La selezione dei vincitori nelle varie categorie, effettuata sulla base di un sondaggio diffuso presso oltre 50.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e dei professionisti ed elaborata dal Centro Studi "Le Fonti TV", dall’Istituto di Scienze e Cultura e da alcune delle principali riviste economico, finanziarie e legali, ha visto l’assegnazione del riconoscimento per l’eccellenza dell’anno nella categoria innovazione & comunicazione banking alla Cassa di Risparmio di Volterra Spa, con la seguente motivazione: “per essere un’eccellenza nel settore bancario territoriale in continua crescita, per l’approccio strategico alla comunicazione, anche digitale e per il ricco programma di educazione finanziaria rivolto a privati e piccole e medie imprese che la rendono un esempio di successo anche per i grandi gruppi bancari”.

Nella foto il momento del ritiro del premio da parte di Giovanni Biegi, Responsabile dell’Ufficio Marketing della Cassa.“Il premio ci fa molto piacere”, dichiara Stefano Picciolini, Direttore Generale della Cassa, che aggiunge “e chiude un anno ricco di riconoscimenti che il mercato ha assegnato alla Cassa: premio Abi per l’innovazione nei servizi bancari alle imprese, premio Aifin banking marketing & communication award, premio Selligent Awards marketing innovation, premio Future Bancassurance Awards per la consulenza assicurativa alle piccole e medio imprese, miglior fornitore di servizi bancari e assicurativi in Toscana nella classifica “I migliori in Italia – campioni del servizio 2019/2020” dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza pubblicata da Repubblica; successi che fa piacere condividere con tutti i colleghi che con professionalità, impegno e senso di appartenenza hanno permesso la realizzazione dei progetti poi premiati.

Strategie di marketing mix tra filiale e canali digitali al fine di comunicare la tradizione del nostro sistema valoriale, evolvendo però il modo di comunicarlo nella realtà odierna; bisogni del cliente da sempre al centro dei servizi di consulenza offerti, al fine di poter essere partner del cliente stesso nella realizzazione

dei suoi progetti di vita; educazione finanziaria nelle scuole e sulla clientela declinata in incontri che con parole semplici cercano di aiutare studenti e adulti a comprendere meglio un mondo della finanza portato nella quotidianità della vita di ciascuno: questi sono i valori sui quali la Cassa crede fermamente per cercare di creare un vero e proprio sistema con famiglie, piccole imprese, associazioni di categoria, ordini professionali e scuola per la crescita economica e sociale sostenibile del nostro territorio di riferimento.

Fonte: Ufficio Stampa

