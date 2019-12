Cresce il traffico al Galilei, e i parcheggi?

L'aeroporto Galileo Galilei di Pisa è il principale scalo della regione Toscana , collega la maggior parte delle città europee ma anche extra europee come Istanbul in Turchia, Doha in Qatar e Mosca in Russia a Pisa con rotte sfruttate da molte compagnie lowcost come Ryanair, Easyjet e AirDolomiti. L'ultima rotta aperta è Pisa-Olbia che iniziera a Maggio 2020 e sarà gestita dalla compagnia Volotea.

Ma non solo, la sua posizione strategica fa si che viene usato da gente proveniente da città come Livorno, Lucca, Pistoia e anche Firenze in certi casi e che decidono di usare lo scalo pisano per i loro spostamenti piuttosto che quello fiorentino. Tutto questo ha indubitabilmente inciso sulla disponibilità dei parcheggi in aeroporto con il numero di passeggeri in costante aumento passando da 3 963 717 nel 2008 a 5 463 090 nel 2018 nonostante un calo questo anno.

Di più, l'aeroporto di Pisa dovrebbe beneficiare di un grande progetto di ristrutturazione che prevede l'ampliamento del suo terminal e delle infrastrutture di volo con l'obiettivo di portare la capacità massima a 6,5 millioni di passeggeri annui grazie a 7 nuovi gate (da 16 a 23), 2 nuovi varchi di sicurezza (da 8 a 10) e a un nuovo polo di manutenzione degli aerei. Il progetto dovrebbe concludersi entro il 2028 e dovrebbe fare del Galilei uno dei principali aeroporti a livello nazionale.

Ma come arrivare all'aeroporto di Pisa?

Arrivare all'aeroporto di Pisa non è affatto complicato grazie alla posizione strategica e alla rete autostradale toscana. Il Galilei è infatti collegato a numerose città grazie all'autostrada Firenze-Pisa-Livorno, detta FI-PI-LI, o alle direttrici A11 e A12 che collegano Lucca a Pisa.

Pur essendo composto da parcheggi per più di 3000 posti auto, tutti a pagamento dopo i primi 10minuti di sosta, trovare parcheggio dentro l'aeroporto di Pisa non è sempre facile, soprattutto nei periodi di traffico intenso come a Natale. Quindi per chi sta andando all'aeroporto con la propria macchina e la deve lasciare in aeroporto, una soluzione c'è, si chiama ParkVia ed è molto facile da usare.

ParkVia è una piattaforma online di gestione e prenotazione di parcheggio in aeroporto che permette all'utente di scegliere il suo posto auto a seconda delle sue richieste (parcheggio coperto/scoperto, distanza dal terminal etc) e confrontare i vari prezzi proposti dalla piattaforma. Dopodiché basta scegliere il posto auto più conveniente e pagare tramite vari modi (postepay, carta di credito, paypal). Il pagamento è sicuro ed è lo stesso usato dalle banche ovvero il sistema di crittografia SSL 128 bits.

Una volta il pagamento effettuato l'utente riceve una notifica di conferma sul cellulare o sulla posta elettronica.

Quindi se anche voi dovete partire dall'aeroporto di Pisa - o da uno dai moltissimi altri aeroporti serviti da PArkVia -lasciando la vostra auto in sosta durante il viaggio, approfittate di questa possibilità per riservare il vostro parcheggio e pagare anche meno della metà del prezzo normale.