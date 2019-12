A Peccioli i carabinieri hanno arrestato un 40enne. In ottemperanza ad un ordine di esecuzione di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica di Pistoia, hanno localizzato l’uomo e l’hanno accompagnato presso una comunità terapeutica, dove sconterà la pena della reclusione di anni 1 e mesi 6 in ordine ai reati di concorso in furto aggravato ed evasione, commessi nel pistoiese nel 2014 e nel 2015.

