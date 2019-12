Nuovo direttivo per Uniti per Volterra

Uniti per Volterra si rinnova. Ringraziando le tante persone che ci stimolano ad andare avanti e a portare alta la bandiera del civismo inaugurato nel 2009, un nuovo gruppo dirigente si appresta a prendere il testimone. Gli iscritti nei giorni passati si sono espressi ed hanno eletto il nuovo Consiglio direttivo, del quale fanno parte Antonella Bassini nel ruolo di coordinatore, Sergio Giacomi come Vice, Mariangela Pala segretario, Giulia Lazzari tesoriere.

Il Consiglio sarà composto anche da Gianluca Bachechi, Brunella Degli Innocenti, Daniele Pierella, Paolo Moschi, Alberto Bruni nel ruolo di consiglieri. La Lista Civica Uniti per Volterra lavorerà con impegno per costruire una nuova classe dirigente in grado di risollevare Volterra dai suoi problemi, presentandosi come forza di governo alle prossime elezioni comunali. Cogliamo l'occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un migliore inizio Anno Nuovo.

