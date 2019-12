Due arresti per furto di gasolio a Barberino

I carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, nell’ambito dei servizi disposti per la prevenzione dei reati predatori, potenziati a seguito degli eventi sismici successivi al 9 dicembre, hanno arrestato due uomini di origine albanese, P.B., 20enne, e M.V., 24enne e già noto alle forze dell'ordine.

Entrambi sono da tempo residenti a Barberino di Mugello e, proprio in questo centro, sono stati sorpresi nel corso della notte da una pattuglia dell’Arma mentre asportavano carburante da un autoarticolato, parcheggiato nella zona industriale.

Alla vista dei militari hanno tentato di raggiungere l’autovettura, di proprietà di P.B., ma sono stati prontamente bloccati. A termine dell’intervento è stato recuperato il gasolio sottratto poco prima, circa centoventicinque litri, restituito al legittimo proprietario, un imprenditore locale e sequestrati gli strumenti da scasso utilizzati per l’attività illecita.

I due saranno giudicati nella mattinata odierna con rito direttissimo dal Tribunale di Firenze.

Tutte le notizie di Barberino di Mugello