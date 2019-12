Due minorenni tentano di rubare a Firenze: fermati mentre forzano una porta

Due minorenni, di 17 e 12 anni, sono stati sorpresi dalla polizia mentre cercavano di entrare in alcuni appartamenti di un condominio a Firenze in via del Porcellana. I due giovanissimi erano armati di caccaviti e di una lastra di plastica piegata, utilizzata per far scattare le serrature.

La polizia li ha fermati mentre provavano ad entrare in un appartamento all'ultimo piano, forzando la porta d'ingresso. Il 12enne non è imputabile per la giovane età ed è stato affidato a un centro di accoglienza per minori, mentre la 17enne è stata denunciata per tentato furto aggravato continuato in concorso.

