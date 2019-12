Evade dai domiciliari, 44enne in manette a Santa Croce

A Santa Croce sull’Arno i carabinieri hanno arrestato un 44enne di origine senegalese. In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, hanno rintracciato l’uomo nella casa dove stava scontando gli arresti domiciliari per reati di violenza privata e danneggiamento e da dove era evaso una settimana fa; proprio in relazione a questo ultimo fatto è stato messo in manette. Arrestato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

