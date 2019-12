Gran Concerto di Capodanno per la prima volta in scena a Vinci

Anche a Vinci quest'anno si terrà il Gran Concerto di Capodanno. L'appuntamento è fissato per mercoledì 1 gennaio alle ore 21.15 al Teatro di Vinci (in via Pierino da Vinci) e l'ingresso è gratuito. Sul palco si esibiranno i giovani talenti dell'Orchestra delle Colline Medicee, composta dagli allievi della scuola di musica L'Ottava Nota” di Poggio a Caiano. L'orchestra sarà diretta dal maestro Massimo Annibali.

Il programma del concerto sarà in perfetto stile “viennese”, con i classici valzer e polke. Saranno eseguiti brani di Strauss, Mozart, Rossini, Tchaikowsky e non solo: sarà infatti possibile ascoltare alcune delle più famose colonne sonore della storia del cinema, come “Il Padrino” (dall'omonimo film) di Nino Rota, “Gabriel's Oboe” (dal film Mission) di Ennio morricone, Tennessee (dal film Pearl Harbour) di Hans Zimmer e altre. Chiuderà il concerto un grande classico: la Marcia di Radetzky, di Strauss.

“Il Concerto di Capodanno rappresenta una novità per Vinci - affermano il sindaco Giuseppe Torchia e la sua vice con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Come Amministrazione comunale lo abbiamo voluto fortemente, per iniziare il nuovo anno in maniera diversa. Un modo per passare il primo giorno del 2020 insieme ai cittadini e per farci gli auguri, auspicando un anno nuovo altrettanto intenso e vivo come quello molto importante per noi che sta per finire”.

Per assistere al Gran Concerto, dato l'ingresso libero, è caldamente consigliata la prenotazione al numero 0571 933285, o via mail a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

