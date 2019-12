Noi da Grandi e Diversamente Caffè ringraziano Colorobbia per la donazione e la cena degli auguri

Per il quinto anno consecutivo il Gruppo Colorobbia ha deciso di fare la cena di auguri di Natale ai propri dipendenti in collaborazione con l’Associazione “Noi da Grandi” Onlus e con Otherwise “Diversamente caffè” che sono molto attive nel territorio empolese. L’Associazione Noi da Grandi è nata circa 11 anni fa su iniziativa di un gruppo di genitori di ragazze e ragazzi diversamente abili con lo scopo principale di sviluppare il più possibile l’autonomia dei loro

figli. Successivamente l’Associazione si è aperta ai genitori di bimbi più piccoli per avviare una attività di logopedia, potenziamento cognitivo e psicomotricità.

Otherwise S.r.l. Impresa Sociale ha iniziato la produzione di caffè con il marchio “Diversamente Caffè” 4 anni fa allo scopo di nobilitare con un lavoro questi ragazzi speciali e anche in collaborazione con i Centri Diurni gestiti dalla Società Della Salute utilizza oggi circa 15 ragazzi nella sua attività.

L’Associazione Noi da Grandi e la Otherwise S.r.l., ringraziano sentitamente la Famiglia Bitossi e tutti i loro dipendenti per la loro sensibilità e vicinanza alle nostre attività che si manifesta con il loro calore umano e anche materialmente con una generosissima donazione.

In un mondo così improntato all’egoismo fa veramente piacere vedere che una realtà industriale così importante partecipa fattivamente alla integrazione sociale di ragazzi speciali il cui sorriso è il regalo più bello che si possa ricevere.

Fonte: Associazione Noi da Grandi

