Guida con la patente falsa, scoperto dalla polstrada

La Polizia Stradale di Siena ha denunciato uno straniero che stava guidando con una patente falsa. Lui, un 31enne gambiano residente a Monteroni d’Arbia (SI), è stato fermato da una pattuglia del Distaccamento di Montepulciano che subito hanno riconosciuto le caratteristiche di un documento che ne fanno presumere la falsità.

È accaduto alcuni giorni fa sulla Siena – Bettolle, all’altezza di Castelnuovo Berardenga (SI), quando i poliziotti hanno intimato l’alt alla Renault Laguna da lui condotta, chiedendogli i documenti. All'analisi del documento tramite una lente d’ingrandimento e della lampada di Wood, hanno avuto conferma che non era vera. Lo straniero è stato denunciato dalla Polstrada per guida senza patente e falso, e sanzionato con oltre 5.000 euro di multa e con il fermo del veicolo per 3 mesi.

