Linda Caponi, la nuotatrice di Fucecchio premiata come cittadina metropolitana per lo Sport

La prima edizione del premio “Cittadino Metropolitano per lo Sport" alla fucecchiese Linda Caponi. Metrocittà Firenze, infatti, ha premiato i "cittadini metropolitani per lo Sport", ovvero gli sportivi dell’area metropolitana che si sono particolarmente distinti nel corso del 2019.

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta ieri a Firenze nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi e una delle atlete premiate è stata proprio la fucecchiese Linda Caponi, ventenne portacolori di T.N.T. Empoli e Centro sportivo Carabinieri, per le due medaglie d’argento conquistate a luglio alle Universiadi di Napoli nei 400 stile libero e nella staffetta 4X200 stile libero. Ma nel palmares della campionessa fucecchiese, sempre per l’anno 2019, figurano anche i tre podi conquistati ai campionati spagnoli Open (argento nei 400 stile libero e bronzo negli 800 stile libero e nei 200 stile libero), che vanno ad aggiungersi alle due medaglie conquistate nel 2018 ai Giochi del Mediterraneo (oro nella staffetta 4x200 stile libero e bronzo nei 200 stile libero).

A consegnare i riconoscimenti è stato il consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano insieme all’ospite d’onore, l’ex pallavolista russa Svetlana Koritova, mentre in rappresentanza del Comune di Fucecchio è stato presente l’assessore allo sport Fabio Gargani che si è congratulato con la propria concittadina per il premio ricevuto e, soprattutto, per la splendida carriera sportiva.

Il premio “Cittadino Metropolitano per lo Sport" è stato istituito per celebrare le personalità che più si sono distinte nella disciplina sportiva, nella narrazione dello sport e nella promozione della pratica sportiva, contribuendo così a rafforzare i valori che contraddistinguono il territorio della Città metropolitana di Firenze, un territorio che vive e sostiene lo sport in tutte le sue espressioni, agonistiche o ludiche.

Insieme a Linda Caponi sono stati premiati anche Ilaria Di Giulio, Jordan Ariani, Lorenzo Bacci, Andrea Galardini, Carlo Sestini, Jacopo Cipriani, Federico Dini, Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino, Andrea Cosi, Filippo Megli, Mario Nicotra, Paola Biagioli, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Simone Ciulli, Alessio Cornamusini e Daniele Cassiani.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

