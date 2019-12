Il Mago dei Maghi e Noi Siena rallegrano i piccoli degenti delle Scotte

Simpatica e piacevole sorpresa di Natale per i piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini diretto dal professor Mario Messina. L’associazione Noi Siena ha infatti organizzato uno spettacolo di magia con il Mago dei Maghi per rallegrare il Natale dei giovani degenti del policlinico Santa Maria alle Scotte: un evento, quello svolto nella UOC Pediatria diretta dal professor Salvatore Grosso, mirato soprattutto ad alleggerire il carico dell’ospedalizzazione per i piccoli pazienti dell’ospedale di Siena. Presenti all’evento il presidente dell’Associazione Noi Siena David Chiti, il vice presidente Riccardo Terzuoli ed altri componenti dell’associazione, che hanno organizzato questo momento si svago e divertimento dei piccoli pazienti dell’Aou Senese.

Fonte: Aou Senese

Tutte le notizie di Siena