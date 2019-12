Marco Costoli nuovo coordinatore di Confartigianato per l'Empolese Valdelsa

Marco Costoli è il nuovo coordinatore di Confartigianato Empolese Valdelsa. Titolare della Same Decorazione, azienda di Empoli che dal 1976 si occupa di decorazione a mano di oggetti in vetro e cristallo con finiture in oro e platino, è anche presidente del Consorzio Centrovetro, il consorzio di promozione all’export delle aziende del settore vetro e cristallo.

Oggi si è tenuto il suo primo incontro istituzionale con il sindaco di Empoli, Brenda Barnini. "I rapporti con le istituzioni del territorio sono fondamentali per le nostre imprese - ha detto Costoli - Nell'Empolese Valdelsa insistono realtà imprenditoriale importanti, sia economicamente che culturalmente uniche, che necessitano di un'attenzione particolare. Nel corso delle prossime settimane incontreremo anche gli altri sindaci per rinsaldare il legame di confronto e collaborazione necessario per lo sviluppo e il bene del territorio".

Confartigianato ha oltre 700 aziende associate nell’Empolese Valdelsa con prevalenza nei settori manifatturiero -arredo e complementi d’arredo, tessile abbigliamento e calzature - alimentare e nel comparto casa (edilizia, impiantistica)

Formazione, promozione e rapporto con le scuole sono i punti chiave del programma di mandato del nuovo coordinatore Marco Costoli. "Inoltre creeremo ancora più occasioni di incontro tra imprenditori, come ad esempio le colazioni in Confartigianato, per confrontarsi e fare business". La prima occasione per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio sarà la celebrazione dei 50 anni del Consorzio Centrovetro con iniziative e progetti nel corso di tutto il 2020.

Sul fronte della formazione, da segnalare l'attesissima edizione di Scuola di Impresa di Confartigianato, un corso come sempre gratuito dedicato ai piccoli imprenditori per accrescere le proprie competenze manageriali nella gestione quotidiana e nella programmazione strategica, con focus, tra gli altri, su internazionalizzazione, incentivi e digitalizzazione. "Rafforzeremo anche i rapporti con gli istituti secondari superiori del territorio - continua Costoli - Attraverso gli incontri con gli imprenditori, presenteremo ai giovani l'artigianato come opportunità di lavoro e di autoimpiego". Tra le altre iniziative, verrà inaugurato anche uno sportello di internazionalizzazione curato da Confartigianato che offrirà, gratuitamente, informazioni e supporto alle aziende che intendono affacciarsi all’estero o rafforzare la presenza su alcuni mercati.

Fonte: Confartigianato Firenze

