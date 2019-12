Il menù di Natale in casa Use: gli appuntamenti con il basket empolese

Sono giorni, quelli del Natale, da vivere come sempre tutti insieme. La grande famiglia Use ha infatti preparato un menù di quelli importanti per questi giorni che ci separano dal 25 dicembre.

Si comincia giovedi 19 alle con la grande festa del minibasket. In programma tanti giochi, la merenda, l'arrivo di Babbo Natale con la presenza dei giocatori delle prime squadre maschile e femminile. Sabato sera, invece, si farà sul serio visto che l'Use Scotti Rosa sarà impegnata alle 20.30 al Pala Sammontana contro Ragusa, una delle big del campionato. Gran finale domenica, con la classica cena di Natale sul parquet del palazzetto. Nel corso della serata prevista la presentazione del calendario 2020, un punto fisso del programma ormai da anni, ed il gioco del mercante in fiera.

Vietato mancare

