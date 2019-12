Musica e poesia nel Medioevo, il convegno a Certaldo

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre nella Casa di Boccaccio in Certaldo alta, si tiene un importante convegno sulla musica del 200 e 300 tra Italia e Francia con i massimi esperti italiani e stranieri a confronto, intitolato: “Musica e Poesia in Italia e in Francia tra Duecento e Trecento” iniziativa intitolata al ricordo di Giuseppe Tavani.

L’iniziativa è organizzata e promossa dal Centro Studi sull'ars Nova Italiana del Trecento "Marcello Masini", in collaborazione con Comune di Certaldo, Università degli studi di Roma Tor Vergata, con il patrocinio dell'Istituto Italiano per la Storia della Musica della Società italiana di Musicologia, della Fondazione Carlo Gesualdo e dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Nell’occasione verrà anche consegnato alla studiosa Maria Caraci il Premio “Nino Pirrotta” 2019. Il Premio “Nino Pirrotta”, promosso dal Centro Studi sull’Ars Nova Italiana del Trecento “Marcello Masini” e Comune di Certaldo, giunto alla sua seconda edizione. Maria Caraci ha insegnato Filologia musicale nella Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia con sede a Cremona. Maria Caraci si era laureata in Storia della Musica all’Università degli Studi di Roma Sapienza discutendo una tesi con il professor Nino Pirrotta, giunto a Roma dopo aver insegnato per venticinque anni alla Harvard University di Cambridge, Mass. (USA), uno dei massimi studiosi di musica medievale e rinascimentale. Maria Caraci ha pubblicato un trattato fondamentale dedicato alla Filologia Musicale ed è stata la promotrice della nuova edizione di tutta la produzione musicale fiorita in Italia durante il Trecento. La cerimonia di consegna della Targa “Nino Pirrotta” avrà luogo venerdì 20 dicembre alle ore 19 nel Palazzo Pretorio di Certaldo. Seguirà il concerto degli “Ensemble Fragmenta”, ingresso libero.

Questo il programma dettagliato della due giorni:

VENERDI 20 DICEMBRE 2019

ORE 9.00 SALUTO DEL PRESIDENTE - Rino Caputo

SALUTI ISTITUZIONALI Giacomo Cucini - Sindaco di Certaldo Stefano Zamponi - Presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio Edgardo Pesiri - Past President della Fondazione "Carlo Gesualdo" e Sindaco di Gesualdo, Claudio Toscani - Presidente della Società Italiana di Musicologia

SESSIONE MATTUTINA

PRESIEDE Sofia Lannutti

ORE 9.30 Agostino Ziino Tavani, Certaldo e l'Ars nova ORE 10.00 Antonio Calvia The "Musical Rubrics" of Franco Sacchetti's Libro delle rime

ORE 11.00 Natascia Tonelli, Cecilia Panti E Federico Saviotti presentano il libro di Thomas Persico, Le parole e la musica. Poesia ed esecuzione dalla Vita Nuova alla Divina Commedia (CANTERANO (ROMA), ARACNE EDITRICE, 2019)

ORE 12.30 Ilaria Zamuner Sui virelais di Guillaume de Machaut

SESSIONE POMERIDIANA

PRESIEDE Florinda Nardi

ORE 15.00 Andrés Locatelli Osservazioni sul comportamento del copista nel codice di Modena

ORE 15.45 Pedro Memelsdorff "En remirant oy chanter": intermedialità nella chanson tardomedievale

ORE 17.00 Roberta Morosini, Stefano Campagnolo E Fabrizio Beggiato presentano il libro di Silvia De Santis, Galvano di Bologna. Tra la Commedia dantesca e il Roman de Troie di Benoît de Sainte-Maure (ROMA, GANGEMI EDITORE, 2019)

ORE 18.30 Federico Saviotti Presentazione della rivista "Textus et Musica" ORE 19.00 CERIMONIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO "NINO PIRROTTA" ALLA PROF.SSA Maria Caraci Vela

SABATO 21 DICEMBRE 2019

SESSIONE MATTUTINA

PRESIEDE Agostino Ziino

ORE 9.00 Lucia Marchi, La liturgia di Francesco: un'ipotesi sul Cantico delle Creature e sulla sua musica in collaborazione con Jaume Ayats-Abeya

ORE 9.45 Stefano Campagnolo Nuovi frammenti veneziani

ORE 10.30 Elena Abramov-Van Rijk Landini e Dolcibene: alcune (nuove) considerazioni sul madriga le "Deh, dimmi tu"

ORE 11.30 Patrizia Bovi E Alessandro Pancheri presentano il libro di Michele Epifani, La caccia dell'Ars nova italiana. Edizione critica e commentata dei testi e delle intonazioni (Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2019)

ORE 13.15 conclusioni partecipano alle discussioni, oltre ai relatori citati, anche: Gianluca D'agostino, Silvia De Santis, Michele Epifani, Francesco Facchin, Giulia Giovani, Alberto Granese, Mikhail Lopatin, Marco Mangani, John Nádas, Thomas Persico, Edgardo Pesiri, Carlo Santoli

Comitato Scientifico L. Rino Caputo - Agostino Ziino - Stefano Campagnolo -Maria Sofia Lannutti - Florinda Nardi

ORGANIZZAZIONE Lucilla Tiberi

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo