Natale a Empoli con un mercato speciale in centro

Le iniziative empolesi continuano a collezionare grandi successi in termini di presenze nel periodo di avvicinamento al Natale. Ma le sorprese non sono terminate, ancora tanti eventi in programma fino al 6 gennaio.

È diventata, ormai, una gradita certezza la grande risposta di pubblico che sta ottenendo il palinsesto di “Empoli Città del Natale”. Anche il week-end appena trascorso ha fatto registrare un tutto esaurito per le vie del centro, con la piacevole constatazione che la città si sta collocando in maniera stabile anche nei circuiti più prestigiosi del turismo natalizio. Sono infatti numerosi i gruppi organizzati, provenienti soprattutto da Centro e Sud Italia, che hanno visitato Empoli negli ultimi giorni.

Un format, quello del Natale empolese che si è consolidato e guarda avanti, anche dopo il 25 dicembre non mancheranno le occasioni per godersi il centro storico vestito a festa. Si comincia domenica 29, con il “Mercato in Centro”: una iniziativa tutta nuova che vede la collaborazione tra commercio in sede fissa e su area pubblica. Una selezione degli operatori del mercato del giovedì sarà infatti presente in via Roma e Piazza della Vittoria per l’intera giornata. Tutte le merceologie saranno presenti: abbigliamento uomo-donna, accessori, calzature, intimo, arredo e tanto altro; una bella occasione di shopping con un’offerta senza paragoni.

Fonte: Ufficio stampa

