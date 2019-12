Non rispetta l'obbligo di firma, 31enne torna in carcere a Pistoia

I carabinieri di Pistoia hanno arrestato un 31enne albanese, Q.E. le iniziali, pregiudicato e residente a Pistoia, su ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip. L'uomo era obbligato alla presentazione alla polizia giudiziaria ma numerose volte non si era presentato in caserma o era giunto a orari diversi da quelli previsti. L’uomo, non è nuovo a questo genere di violazioni, infatti, tempo addietro, dopo essere stato arrestato per furto e posto agli arresti domiciliari, era evaso numerose volte e, per tale motivo, era stato trasferito in carcere. L'alleggerimento della misura con l'obbligo di firma è valso a poco.

